Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avustralya’da kariyer koçluğu yapan Simon Bennett, bazı kelimelerin çok kullanılmaktan dolayı klişe haline geldiğini ifade ederek CV’lerde bu tür kelimelerin kullanılmamasını tavsiye etti. Bennett’e göre bu kelimeler, olumlu çağrışımlar ihtiva etseler de ters sonuçlar doğuruyor. Kariyer danışmanının “yasaklı” kelimeleri şöyle: “Dakik, motive, sadık, enerjik, takım oyuncusu, gayretli, müşteri odaklı ve halk insanı.” Bennett, “Bu kelimeler çok kullanıldığı için kabak tadı verdi. Çoğu zaman da bunlar somut örneklerle desteklenmez” dedi. Bennett’in CV’lerde kullanılmasını tavsiye ettiği ibareler de şunlar: “Geliştirdim (yeni bir şey), başardım, yönettim, başlattım.”

Bennett’e göre ayrıca iş başvurularında müstakbel patronun ismi, iş reklamında kullanılan dil ve çevrimiçi bilgilerle ilgili linkler bulunmalı. Yapılmaması gerekenler ise şöyle açıklandı: “İş başvurularında CV’lerin başına genel bir mektup koymak, ‘İlgili makama’ demek, iş başvuruları ve tıbbi konularla ilgili olumsuz bilgilere yer vermek, doğum tarihi koymak.”