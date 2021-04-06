Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Al Arabiya, Kızıldeniz'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir İran gemisinin saldırıya uğradığını iddia etti. İran'ın yarı resmi olan Mehrs Haber Ajansı ise iddia edilen olayı "Siyonist bir kaynağa" dayandığını ve "doğrulanmamış" haber olarak nitelendirdi. Arap basınında yer alan haberlerde, geminin saldırıda "büyük hasar" almış olabileceğini ve İsrail tarafından füze ile vurulduğu öne sürüldü. Söz konusu geminin Kızıldeniz'in güneyinde ve Eritre ile Yemen'e eşit uzaklıkta bir noktada bulunduğu bildirildi. Her iki ülke de olay hakkında henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan 25 Mart’ta İsrail’e ait Kanal 12 televizyonu, Umman Körfezi’nde İsrail’e ait yük gemisinin İran tarafından füze ile hedef alındığını bildirmişti. Kanal 12, geminin İsrailli bir işadamına ait olduğunu ve Hindistan'dan Tanzanya'ya doğru yol aldığını bildirmiş, saldırı sonrası gemide hasar meydana geldiğini öne sürmüştü.