Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Roma'da Temsilciler Meclisi önündeki Montecitorio Meydanı'nda, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetleri durdurulan restoran, spor salonu, mağaza gibi küçük işletme sahipleri ve çalışanlarından oluşan 1000'i aşkın kişi, bir an önce yeniden açılma talebiyle protesto eylemi gerçekleştirdi.

İtalyan milli marşını okuyan protestocular, "Biz iş verenleriz, çalışanlarız, suçlu değiliz." şeklinde slogan attı.

Göstericiler, maske, mesafe ve dezenfektan jel gibi ilgili sağlık protokolleri eşliğinde kuaför, estetik merkezleri, restoran ve kafelerin güvenli şekilde açılmasını istedi.

- 1 polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen protesto sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Bazı protestocuların ellerindeki şişeleri, güvenlik güçlerine fırlattığı görüldü. Arbedede 1 polis memurunun yaralandığı ve olaylar sebebiyle 7 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Bazı göstericiler, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması anlamına gelen "Italexit" bayrakları taşırken, bazı göstericilerin ise ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınını gerçekleştirenlere benzer ilginç boynuzlu kıyafetlerden giyerek protestoya gelmesi dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, gösterilerdeki şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başkent dışında bazı göstericiler, Napoli-Roma otoyolunu Caserta mevkisinde trafiğe kapatarak eylem yaparken, Milano'da da küçük işletme sahiplerinin protestolar düzenlediği basına yansıdı.

- Hükümet, salgın tedbirlerini mayısa kadar uzatmıştı

İtalya'daki Mario Draghi liderliğindeki hükümet, vakalardaki artışlar sebebiyle salgın tedbirlerini mayısa kadar uzatarak söz konusu işletmelerin de bu süre boyunca kapalı kalması yönünde karar almıştı.

Diğer yandan İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) bugün açıkladığı verilerde, Kovid-19 önlemleri kapsamında, ülkede işten çıkarmalar yasak olmasına rağmen, istihdam edilenlerin sayısının Şubat 2020'ye göre 945 bin kişi daha az olduğu belirtildi.