Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Prens Hamza, Kral Abdullah’ın “Prens Hamza meselesini Haşimi (iktidar) ailesi çerçevesinde ele almak için” ara buluculuk yoluyla çözülmesini kabul ettiğini söylemesinden kısa bir süre sonra sadakat sözü veren bir mektup gönderdi. Ara buluculuk görevi, kendisi de tahtın eski varisi olan amcası Prens Hasan’a verildi. 41 yaşındaki Prens, Kral Abdullah’a gönderdiği imzalı mektupta “Atalarımın mirasına sadık kalacağım, yollarında yürüyeceğim, yollarına ve mesajlarına sadık kalacağım. Majestelerine ve Veliaht Prens’ine yardım etmeye ve onları desteklemeye her zaman hazır olacağım” diye yazdı. Kral Abdullah, 1999’da babasının ölümü üzerine Prens Hamza’yı veliaht prens olarak seçmiş ancak 2004 yılında bu unvanı elinden alarak kendi oğlu Prens Hüseyin’e vermişti.