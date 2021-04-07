Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2018 yılında çekildiği nükleer anlaşanın bir şekilde tekrar hayata geçirilmesi hedeflenen anlaşma için AB öncülüğünde gerçekleşen zirve, ABD-İran ilişkilerindeki gerginliği ciddi anlamda düşürebilecek bir gelişme olarak görülüyor. ABD yetkilileri şimdilik İran temsilcileri ve P5+1 grubunun diğer üyelerinden ayrı bir odada oturacak ve Avrupalı yetkililer mekik diplomasisine aracılık yapacak. Viyana’daki müzakereler, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasından bu yana Tahran-Washington hattında atılmış en ciddi adım olacak. Zirve öncesi açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin 2015 İran nükleer anlaşmasının şartları temelinde İran ile yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşmeye hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Biden, P5+1 olarak adlandırılan gruptaki Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere’nin de taraf olduğu anlaşmaya geri dönmek istediklerini söylemişti.