Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan’da tespit edildiği açıklanan ‘çift mutant’ Covid-19 varyantının Amerika Birleşik Devletleri’nde de tespit edildiği açıklandı.

Tespit edildikten sonra ‘çift mutant’ varyant olarak tanımlanan koronavirüs türü, genetik olarak bileşiminde iki mutasyon içerdiği için bazı bilim insanları arasında endişeye yol açmıştı.

LA Times’ın haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yakından takip edildiği açıklanan ‘çift mutant’ varyant ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşandığı ve varyantın Hindistan’dan sonra ABD’de de tespit edildiği bildirildi.

Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından tespit edilen açıklanan ‘çift mutant’ varyant ile ilgili Klinik Viroloji Laboratuvarı müdürü Dr. Benjamin Pinsky, "Bu iki mutasyonun eşleştiklerinde nasıl davrandıklarını bilmiyoruz" dedi.

HİNDİSTAN’IN YÜZDE 15 İLA 20’SİNİ OLUŞTURUYOR

Pinsky, yeni keşfedilen varyantın varlığının ilk olarak Hindistan hükümeti tarafından 24 Mart'ta açıklandığını, daha sonra da Maharashtra'da bir koronavirüs vakası dalgalanmasının tespit edildiğini söylerken, ‘çift mutant’ varyantın bölgedeki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 15 ila 20’sini oluşturduğunu bildirdi.

Yaptıkları çalışmadan bahseden Benjamin Pinsky, Hindistan’ın açıklamasının bir gün sonrasında Stanford’daki laboratuvarda incelenen bir örnekte çift mutant’ varyantın tespit edildiğini açıkladı.

‘ÇİFT MUTANT VARYANTI YAYILIYOR’

San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir hastadan alınan örnekte tespit edildiği belirtilen çift mutant varyant ile ilgili Pinsky, "25'inde alınan örnekte tespit edilen genetik dizilimin Hindistan’da bahsedilen çift mutant varyant ile aynısı olduğunu tespit ettik” derken “Bu durum da çift mutant varyantın yayıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.