EGM'nin Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla yapılan paylaşımda, PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcının, 2 ateşleyici kapsülün, 3 anahtar sisteminin ve bir EYP düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.
Türk polisi, Suriye'nin Azez şehrinde terör saldırısını önledi
07.04.2021 - 15:09 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.
Etiketler : azez,
780694 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/780694.aspx
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