İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 339 bin 939 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 708 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 700 bin 393’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 627 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 112 bin 374’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 927 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 547 bin 837 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 60 kişi azalarak 3 bin 683'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 11 milyon 634 bin 253 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 559 bin 223 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.