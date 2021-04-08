Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ile ABD arasında yapılan stratejik müzakerenin 3. turu tamamlandı. Irak ile ABD arasında yapılan stratejik müzakerenin 3. turuna ilişkin iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları tarafından ortak yazılı açıklama yayınlandı. Toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’nin yanı sıra iki ülkenin Yüksek Koordinasyon üyelerinin katılırken, toplantı video konferans yöntemi ile yapıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantında, ABD’nin Irak topraklarına, egemenliğine, yasama ve yürütme organlarının aldığı kararlara saygı duyduğu vurgulandı.

ABD askerleri, Irak’ın talebi üzerine bulunuyor

Terörle mücadele konusunda iki taraf arasındaki işbirliğin ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, taraflar Irak’taki ABD askerlerinin varlığının terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek için Irak hükümetinin talebi üzerine bulunduğu bildirildi.

Koalisyon güçlerinin görevi sadece eğitim ile kısıtlandı

Irak ordusunun geliştiği ve terör örgütlerine karşı koyabilecek pozisyona geldiğini kaydeden taraflar, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevinin sadece eğitim ile kısıtlandığını ve gelecek toplantılarda söz konusu birliklerin Irak dışında konuşlanmasının ele alınacağı aktarıldı.

Koalisyon güçlerinin bulunduğu üsler Irak’a ait

Irak hükümetinin yabancı misyonlar ve koalisyon güçlerine destek sağlayan tırların güvenliğini sağlamak için yükümlü olduğunu kaydedilen toplantıda, Irak’ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üslerin Irak ordusuna ait üsler olduğu ve orada bulunan yabancı askerlerin görevi sadece terör örgütü DEAŞ ile mücadelede destek sağlamak amaçlı olduğu belirtildi.