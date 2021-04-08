Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersin Tatar, Rum tarafının Avrupa Birliği’ni arkalarına alarak Türk tarafına “dayatma” peşinde olduklarını belirterek, “Akıllarınca bizi zorla bir evliliğe zorlamaya çalışıyorlar. İşte ‘AB’ye girerseniz Kıbrıs Türkleri de bir takım nimetlerden, ekonomik yardımlardan faydalanacak’ vaatleriyle bizim insanımızı ve bazı sivil toplum örgütlerini yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bizi, otonomi ile bir Yunan Devleti’ne dönüşen Güney Kıbrıs’taki otoriteye yama yapmayı hayal ediyorlar. Biz hakkımızı arıyoruz, kimsenin toprağında da gözümüz yok. Hiçbir güç de Kıbrıs Türklerine yama yapamaz” ifadelerini kullandı.

“Hiç kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklememelidir” diyen KKTC Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı: Biz bugünlere nasıl geldiğimizin bilincindeyiz. Bizlerin babaları, dedeleri kahramanca, birer nefer, birer mücahit olarak Rum-Yunan yayılmacılığına karşı varoluş ve özgürlük mücadelesi verirken, tek destekçimiz ana vatanımız Türkiye idi.