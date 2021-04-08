Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Minas Gerais eyaletinde koronavirüsün 18 farklı mutasyonunun birleşiminden oluşan yeni bir mutasyon türünün tespit edildiği duyuruldu. Federal Minas Gerais Üniversitesi Biyolojik Bilimler Enstitüsünde (UFMG) yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen yeni mutasyonun, daha önce Brezilya’nın Amanozas eyaletinde görülen P1, Rio De Jenario'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de görülen B.1.1.7 ve Güney Afrika'da görülen B.1.1.351 türleri ile benzer özellikler taşıdığı açıklandı.

"Yeni özelliklere de sahip"

UFMG yetkilisi Renato Santana, “Yeni mutasyonun Brezilya'da halihazırda dolaşımda olan mutasyonlarla ortak özelliklere sahip olduğunu söylemek önemli. Ancak aynı zamanda yeni özelliklere de sahip, elimizdeki mutasyonlar evrim geçiriyor. Aşının ürettiği antikorların nötralize ettiği önemli bölgelerde değişiklikler var. Ancak aşıların etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını söylemek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.



Brezilya'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 13 milyon 197 bin 31'e, can kaybı sayısı ise 341 bin 97'ye yükseldi.