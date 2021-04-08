Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Fotoğraflar, 1953’te aile ortamında çekilen görüntülerden alındı. Görüntüleri, zamanın Yeni Zelanda Genel Valisi Sir Willoughby Norrie’nin hanımı çekmiş.

Yeni Zelandalı çiftin, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine 7 ay süren ziyaret gerçekleştirirken kraliçe ve kocası Prens Philip’i evlerinde ağırladığı zamandan kalma görüntüler, “Kraliçe’nin Görülmemiş Anları” adındaki belgesel programında yayımlanacak.

Bu akşam ITV1’de yayımlanacak programda Kraliçe Elizabeth’in daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış başka fotoğraf ve görüntüleri de yer alacak.