Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, Covid-19 salgınıyla boğuşan Avrupa’nın büyük bölümünde son 12 ayda doğuşta beklenen hayat süresinin ciddi şekilde düştüğünü bildirdi.

En büyük düşüş, 2019’a göre 1,6 sene ile İspanya’da gerçekleşti. Bunu 1,5 sene düşüşle Bulgaristan, 1,4 sene düşüşle Litvanya, Polonya ve Romanya takip etti. Hayat beklentisinde düşüş, İngiltere’de 1,1; Hollanda, Fransa ve Avusturya’da 0,7 sene olarak gerçekleşti. Kıtada iki ülkede ise hayat beklentisi azalmak yerine arttı. Bunlar, 0,1 artış ile Danimarka ve Finlandiya.

Hayat beklentisi, yeni doğan bir çocuğun, mevcut ölüm oranlarına göre ortalama ne kadar hayat süreceğine dair tahmini ifade ediyor. Kıtada, barınma, sağlık, hijyen ve beslenme şartlarındaki gelişme sebebiyle 1990’lardan bu yana sürekli ölüm oranlarında düşüş, hayat beklentisinde artış görülüyordu. Avrupa’da Covid-19 sebebiyle hayat beklentisinde bu dramatik düşüşün, ölümlerle ilgili istatistiklerin dönemsel olarak tutulması dolayısıyla meydana geldiği kaydediliyor.