Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya’da 104 yaşındaki Carmen Hernandez, geçen sene haziran ayında Covid-19’a yakalandı. Yaşına rağmen hastalığı atlatmayı başaran kadın, bu sene mart ayında tekrar enfekte oldu. Bu kez de 21 gün hastanede kaldıktan sonra Covid-19’dan kurtulan Hernandez, Tunja’da San Rafael de Tunja Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu. Hernandez için kutlama tertip edilirken kendisini hastaneden doktorları ve sağlık görevlileri uğurladı. Kaldığı bakımevine götürülecek olan Hernandez’in, etrafı naylonla çevrili, havalandırmalı bir muhafaza içinde taburcu edildiği dikkat çekti. Hastane yöneticisi Yamit Noé Hurtado, “İlerlemiş yaşına rağmen koronavirüsü iki kere atlatmayı başardı. Bu, bizler için de ümit oldu” dedi. Hernandez daha önce de cilt kanserinden kurtulmuştu.