Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması da dahildir. Rusya, 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar çok askeri Ukrayna sınırına gönderdi." ifadesini kullandı.

Sadece bu hafta 5 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Psaki, "Bunlar çok derin endişe oluşturucu işaretler. Bölgedeki ateşkes ihlallerinden dolayı artan gerilimden duyduğumuz endişeyi NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz." dedi.

Psaki, Rusya'ya, "tehditkar" tavrı nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımların bu hafta uygulanmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

- Beyaz Saray Kuzey İrlanda'daki gerilimden endişeli

Kuzey İrlanda'da, İngiltere ile birlik yanlılarının protestolarında yaşanan gerilime değinen Psaki, "Kuzey İrlanda'daki şiddet olaylarından endişeliyiz, İngiltere ve Kuzey İrlanda liderlerinin itidal çağrılarına katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, Kuzey İrlanda'da tüm toplumların sesini duyulduğu bir ortamı desteklerini belirterek, bölgedeki gelişmeler konusunda çeşitli seviyelerde görüşmeleri olacağının da altını çizdi.

- ABD Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı düşünüyor

Öte yandan Psaki, Japonya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ABD'nin temmuz ayındaki Tokyo Olimpiyatlarına katılma konusunda fikrini değiştirmediğini ve katılımın beklendiğini söyledi.

İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları konusunda bir adım atmayacaklarının sorulması üzerine Psaki, bu konuda İran ile görüşme halinde olduklarını aktardı.