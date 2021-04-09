Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’ın yan kuruluşu olan düşünce kuruluşu İsrail Ulusal Güvenlik Araştırma Merkezi, yayınladığı raporla İsrail’in Suriye’deki etkinliğini artırması gerektiğini savundu. MOSSAD güdümlü raporda yer alan maddeler, Türkiye gazetesinin Tel Aviv’de yapılan toplantı haberini ve bunun için yapılan gizli görüşmede alınan kararları doğruladı.

ÜÇ HEDEF BELİRLENDİ

Raporda “İran’ın kontrol alanını daraltma amacı ile İsrail, Suriye’ye askerî ve sivil müdahaleyi yoğunlaştırmalı” denildi. İsrail’in üç ana konuya odaklanılması gerektiği vurgulanan raporda “Güney Suriye, Golan, Dera, Kuneytra, Süveyda bölgeleri, Irak-Suriye sınır bölgesi ve Suriye-Lübnan sınırları önceliğimiz olmalı” deniliyor. Raporun en dikkat çeken konu başlıklarından birisinde “İsrail yönetiminin, Suriye’deki PKK yapılanması ile ilişki ve iş birliği ağı kurulması yönünde adımlar atması gerekiyor” gibi ifadeler bulunuyor. Raporda “İran destekli milislere ait noktalar daha güçlü hedef alınmalı. İsrail’in Suriye’nin derinliklerinde başlattığı askerî operasyonlar, İran’ın bölgeye yoğunlaşmasını engelleyebilir. Ancak bu noktada Rusya’ya, İran milislerini ve onlara bağlı grupları kovma, Tahran’ın rolünü azaltma görevi verilmeli. Bu konuda Rusya’ya güvenilmeli” ibaresi yer aldı.

ŞAM'A SALDIRI

İsrail, gece yarısı Suriye’nin başkenti Şam ve çevresini vurdu. Saat 01.50 sularında başlayan bombardıman sebebiyle Matar Şam (Uluslararası Hava Limanı) Kadisiye, El Kisva ve Hecira bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suriye resmî haber ajansı SANA, saldırıya Suriye hava savunma sistemlerinin aktive edilerek karşılık verildiğini açıkladı. İsrail kaynakları operasyonda Esad ordusu ve İranlı milislere ait gizli silah depoları ile stratejik noktaların imha edildiğini yazdı. Saldırılarda 12 kişi ölürken, 20’den fazla kişi yaralandı.