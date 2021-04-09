Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıkladı.

Konuya ilişkin herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD Donanması'nın Karadeniz'de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin "Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini" dile getirdi.

Haberde ayrıca, ABD'nin gemilerini boğazlardan geçirebilmek için en az 14 gün önce Türkiye'ye bildirmek zorunda olduğu ancak bu bildirimin yapılıp yapılmadığının henüz bilinmediği kaydedildi. Bölgede bir saldırı beklemediklerini kaydeden yetkili, bu durumun değişmesi hâlinde yeni gelişmelere hazırlıklı olacaklarını vurguladı.