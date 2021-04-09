Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 25 bin 464 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 956 bin 316’ya ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 296 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 78 bin 3'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 647 bin 600 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 230 bin 713 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.80 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 408, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 465 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 84.99 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 16 milyon 253 bin 541 kişi aşının ilk dozunu alırken, 4 milyon 737 bin 605 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.