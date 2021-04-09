Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wake County idaresi, bunun üzerine “İnsanların bugün yaşadıkları tepkiler, aşının alınmasından kaynaklanan bilinen yaygın yan etkilerle tutarlıydı” açıklamasını yaptı. Aşıların yapıldığı PNC Arena’da tedbir mahiyetinde J&J aşılarının yapılması durduruldu. Wake County yetkilileri, merkezde aşılama programının ne şekilde devam edeceği konusunda eyalet sağlık departmanıyla temasa geçti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri uzmanları, olayı inceliyor. Rahatsızlananlarda ne tür belirtiler görüldüğü açıklanmadı. Bundan birkaç saat önce de Colorado’da bir klinik, 11 kişide mide bulantısı ve baş dönmesi görülmesi, iki kişinin de hastanelik olması sebebiyle J&J aşısı yapılmasını durdurmuştu. İngilizlerin AstraZeneca aşısının da kan pıhtılaşması sonucu ölümler akabinde 30 yaşından küçüklere yapılması yasaklanmış durumda.