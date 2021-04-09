Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nantes'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gece yerel saatle 02.00 sularında gerçekleştirilen kundaklama eylemi camide hasara yol açtı. Polisten yapılan açıklamada, yangının caminin kapısının önünde kartonlarla dolu konteynerlerin ateşe verilmesiyle çıktığı, bunun sonucu kapının yıkıldığı, caminin duvarlarında hasar oluştuğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi.Loire-Atlantique Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, camideki yangına hızlı şekilde müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Loire-Atlantique'deki Müslümanlara tam desteğimi belirtiyorum." ifadesini kullandı.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) Twitter hesabından yapılan açıklamada da camiye yönelik kundaklama eylemi kınandı.

Açıklamada, eylemin "nefret içerdiği" ve "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.