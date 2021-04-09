İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 362 bin 973 koronavirüs testi yapıldığı ve 18 bin 938 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 526’ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 718 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 113 bin 579’a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 26 bin 175 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 536 bin 361 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 60 kişi azalarak 3 bin 603'e geriledi.
İtalya'da bugüne kadar 12 milyon 288 bin 808 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 761 bin 215 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.