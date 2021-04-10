Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da Maharashtra eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Nagpur's Well Treat Hastanesi’nde yangın çıktı. Hastanenin 2. katındaki yoğun bakım ünitesinde çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Yangının ardından başlatılan çalışmalarda en az 27 hasta tahliye edilirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakan Narendra Modi olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastanedeki yangın nedeniyle üzgünüm. Kalbim, hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.