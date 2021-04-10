Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını karşısında hükümetin son olarak Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da daha sıkı salgın tedbirlerine başvurma kararı aldığı Japonya’ya ABD'de görülen L452 mutasyonu sıçradı. Okinawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, Covid-19'un ABD'de yayılan L452R mutasyonunun bölgedeki bir hastada tespit edildiği bildirildi. Yaşı, cinsiyeti ve yaşadığı bölge açıklanmayan hastanın yakın zamanda yurt dışından dönen kişilerle veya Okinawa'daki ABD askeri personeliyle herhangi bir yakın temasının olmadığı belirtildi. L452R mutasyonunun, havaalanı karantinasında tespit edilen vakalar dışında Japonya'da ilk olduğu kaydedildi. Söz konusu mutasyona Ocak-Mart ayları arasında Tokyo'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne gönderilen örnekler arasında rastlandığı ifade edildi.

Farklı virüs tipleri yayılıyor

Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 500 bin sınırını aşarak 501 bin 134'e ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 378'e yükseldi. Ülkedeki mutasyon Covid-19 vakalarının sayısı ise geçtiğimiz Salı itibariyle bin 38'e ulaşmıştı. Ülke genelinde 38 eyaletten 886 kişinin Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olduğu belirtilmiş, 152 vakanın ise karantina merkezlerinde kayda geçtiği açıklanmıştı.

Mutasyon alarmı

Hükümet Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşanması nedeniyle dün Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da özel salgın tedbirlerinin uygulanmasına karar vermiş, korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura, artan vaka sayıları ve farklı virüs mutasyonları nedeniyle güçlü bir kriz duygusuyla hareket ettiklerini vurgulamıştı. Nishimura, yeni virüs mutasyonlarının daha bulaşıcı olduğunu hatırlatarak halka gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yapmıştı.