Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cibuti’de dün yapılan seçimin ilk turunda yaklaşık 215 bin seçmen sandığa gitti.

Özgür ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, 73 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Ciyle ile kamuoyunda fazla tanınmayan iş insanı bağımsız aday Zekeriya İsmail Farah yarıştı.

İçişleri Bakanı Mümin Ahmed Şeyh, kamu yayın kuruluşu RTD’ye yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Ciyle’nin oyların yüzde 98,58’ini alarak yeniden seçildiğini bildirdi.

İsmail Ömer Ciyle, 167 bin 535 oy, tek rakibi Farah ise 5000’den az oy aldı.

Bu sonuçlarla halihazırdaki Cumhurbaşkanı Ciyle, 1999, 2005, 2011 ve 2016'dan sonra üst üste 5. kez seçilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı'ndan halka "teşekkür" mesajı

Seçimin galibi Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Ciyle, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güveniniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Cibuti. Hadi birlikte devam edelim." ifadesini kullandı.

Ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1977’den beri iktidardaki RPP’nin ikinci genel başkanı ve ülkenin ikinci cumhurbaşkanı Ciyle, istikrar vurgusuyla yürüttüğü seçim kampanyasında mevcut projelerini devam ettirebilmek için 5. kez aday oldu.

Rakibi 56 yaşındaki iş insanı Farah ise kamuoyu tarafından yeterince tanınmıyor. Birkaç küçük miting dışında seçim kampanyası düzenlemeyen Farah, aday olabilmek için Fransa vatandaşlığından vazgeçti.

1999'da yapılan ilk çok partili cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan RPP adayı Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Ciyle, 2005, 2011 ve son olarak 8 Nisan 2016'da yapılan seçimlerden de başarıyla çıkmıştı.

Cibuti, bölgesinde istikrarlı bir görünüm çiziyor

Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışma, Yemen’deki savaş ve Somali’deki krize bakıldığında Cibuti bölgesinde siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı bir görünüm çiziyor.

Ülkeyi 22 yıldır yöneten 73 yaşındaki Ciyle'nin 5. dönem için şansını denemesi, muhalefet kanadından itirazla karşılanırken 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuki bir engel bulunmasa da 75 yaş sınırı nedeniyle bu seçime Ciyle’nin son yarışı olarak bakılıyor.

Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Cibuti’deki cumhurbaşkanı seçimleri, Kızıldeniz ve Aden Körfezi girişindeki stratejik konumu ve küresel güçlerin askeri üsleri nedeniyle ABD, Fransa ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeyi yakından ilgilendiriyor.

Ciyle yönetimi altında ülke, coğrafi avantajını da kullanarak limanlar ve lojistik altyapısına büyük yatırımlar yaptı.

Afrika'nın ticaret ve lojistik üssü olma arayışındaki Cibuti, 2018'de Çin tarafından finanse edilen kıtanın en büyük serbest ticaret bölgesi inşasını başlattı.