Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısı düzenleyen Le Pen, ülkede yapılan son anketlerde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü belirterek “Anketlerde ilk defa zaferin benim olabileceği belirtiliyor” dedi. 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış ve ilk turda yüzde 21,3 ve ikinci turda yüzde 33,9 oy alan Le Pen'in, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışması hâlinde yüzde 48 oy alması öngörülüyor. Daha önce aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon ve eski bakan Xavier Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.