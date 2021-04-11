Kurum, herkesin evrensel maske kuralına uyması halinde yaklaşık 14.000 hayatın kurtulacağı öngörüsünde bulundu. Bu durumda ölümlerin 604.413’e düşeceği kaydediliyor. Modellemede en kötü senaryo ise aşılama sonrası insanların maskeyi atıp serbestçe dolaşması. Bu durumda ölü sayısının 697.573’e çıkacağı öngörülüyor. ABD’de her gün üç milyon kişiye Covid aşısı yapılıyor. Şimdiye kadar 112 milyon kişinin en az bir doz aşı olduğu ülkede cuma günü itibarıyla Covid’den ölenlerin sayısı 561.074.
Covid’den ölümler maske takılsa 14.000 azalır, aşı sonrası serbestçe dolaşılsa 80.000 artar
11.04.2021 - 13:15 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Kurumu (IHME), yaptığı modellemeyle, mevcut gidişata göre 1 Ağustos itibarıyla ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 618.523 olacağı tahmininde bulundu.
Etiketler : abd,maske,aşı,
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