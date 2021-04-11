Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, herkesin evrensel maske kuralına uyması halinde yaklaşık 14.000 hayatın kurtulacağı öngörüsünde bulundu. Bu durumda ölümlerin 604.413’e düşeceği kaydediliyor. Modellemede en kötü senaryo ise aşılama sonrası insanların maskeyi atıp serbestçe dolaşması. Bu durumda ölü sayısının 697.573’e çıkacağı öngörülüyor. ABD’de her gün üç milyon kişiye Covid aşısı yapılıyor. Şimdiye kadar 112 milyon kişinin en az bir doz aşı olduğu ülkede cuma günü itibarıyla Covid’den ölenlerin sayısı 561.074.