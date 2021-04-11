Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Karayipler'deki St. Vincent adasındaki La Soufriere yanardağında, 40 sene aradan sonra cuma günü arka arkaya iki patlama meydana geldi. West Indies Üniversitesi Sismik Araştırma Merkezi, patlamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu. Yetkililer de tehlike üzerine bölgenin boşaltılmasını istedi. Yanardağdan püsküren küller 10 kilometre yükseğe kadar çıkarken, “kırmızı bölgedeki” 16.000 kişi evlerini boşalttı. Paniğe kapılan bölge halkı adayı terk etmek istiyor. Kruz gemileri de ada halkını tahliye etmek için gönüllü oldu. St. Vincent Başbakanı Ralph Gonsalves ise Covid-19 aşısı olmamış kişilerin adadan ayrılmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Gonsalves, “Baş sağlık görevlimiz, halihazırda aşılanmış kişilerin kimliğini tespit ediyor. Sadece onları gemiye bindireceğiz” dedi. Ada halkı, karara tepki gösterdi.