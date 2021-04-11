Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 418 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1479'unun Gazze Şeridi'nde, 756'sının Batı Şeria’da görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 22 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 3124'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 296 bin 871'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hastalardan 185'inin durumunun ağır olduğu, 261 bin 130 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda vaka sayılarının 1500'ün üzerine çıkmasının ardından getirilen kısıtlamalarla oranlar yarı yarıya azalmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı giderek artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar 677 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 81 bini aştı.

İsrail ablukası nedeniyle zor durumda olan Gazze'deki sağlık sisteminin yükünün salgınla daha da arttığı ifade ediliyor.