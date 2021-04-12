Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 98 bin 778'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 895 artışla 5 milyon 58 bin 680'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 838'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 671 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 651 artışla 309 bin 787'ye ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 809 bin 209'a çıktı, bunlardan 3 milyon 721 bin 19'una ikinci doz uygulandı.