Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede kendisi tekli koltuğa oturan ve Leyen’i kanepede oturmaya mecbur bırakan Michel, ilk başta Türkiye’yi suçlamaya kalkmıştı. Ancak AB kaynakları, Leyen’in görüşmede koltuk yerine kanepeye “sürülmesinin”, “Leyen ile aynı statüde görünmek istemeyen” Michel’in isteği ile olduğunu bildirdi. Avrupa basınının da, suçlunun Türkiye değil, Michel olduğunu yazması üzerine istifa baskısı artmaya başladı. AB’deki demokratlar Michel’in “acil” istifasını istedi. Ayrıca Avrupa’daki kadın dernekleri de Michel’in istifa etmesi için imza kampanyası başlattı. Bu arada, istifa baskılarına direnen Michel’in yakın çevresine “Uykularım kaçıyor” diyerek hatasını kabul ettiği belirtiliyor.