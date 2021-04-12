Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke geneli nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan 65 yaş ve üstü kişilerin aşılanma sürecini başlattı. Kyodo ajansı, Japonya'nın 47 eyaletinin 39'unda 65 yaş üstü kişilere klinik, toplum merkezleri, spor salonları gibi noktalarda aşı yapıldığını aktardı.

AŞILANANLARIN SAYISI 1,1 MİLYON

Bakanlık verilerine göre 9 Nisan Cuma itibarıyla ülke geneli 1,1 milyon sağlık çalışanının ilk doz aşılanması tamamlandı. Mayıs ayının üçüncü haftasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının aşılanması hedefleniyor. Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.