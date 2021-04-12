Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelen Lavrov, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti. Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.
Rusya'dan Türkiye'ye: Ukrayna'ya SİHA vermeyin
12.04.2021 - 16:07 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesiyle ilgili soruya "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" yanıtını verdi.
Etiketler : Ukrayna,Rusya,SİHA,
782061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782061.aspx
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