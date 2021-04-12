Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Uyilawa Okhuaihesuyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, doktorların hükümetle yaptığı görüşmelerin sonucunda 1 Nisan'da başlattıkları greve ara verdiklerini söyledi.

Okhuaihesuyi, hükümetin doktorların taleplerini yerine getirmeyi kabul ettiğini, bu nedenle doktorların bugünden itibaren işe dönecekleri söyledi.

Hükümete doktorların taleplerini yerine getirmesi için 4 hafta süre tanıdıklarını belirten Okhuaihesuyi, "Taleplerimiz 4 hafta içinde karşılanmazsa tekrar süresiz greve gitmek zorunda kalacağız." dedi.