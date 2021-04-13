Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Kuleba’dan bir gün sonra Brüksel’de olacak. Bakan Austin, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirecek. Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde de Ukrayna-Rusya gerilimi bulunuyor. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının gayriresmî toplantısı 19 Nisan’da yapılacak ve toplantının ana gündem maddelerinden birini bu konu oluşturacak. AB yetkilileri, Rusya’nın sınırdaki askerî hareketliliğini ciddi endişeyle takip ettiklerini belirterek Rusya’ya gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da, Rusya’yı askerî birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti. Donbass’ın sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından işgal edilmesinin ardından 2014’ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.