Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisine yapılan saldırının arkasında İsrail’in olduğunun ortaya çıkması, Tahran ile Tel Aviv arasında yeni gerilime yol açtı. İran Meclisi Millî Güvenlik Komisyonuna İran ve ABD’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereler hakkında bilgi veren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer tesise yapılan saldırıyı da değerlendirdi. Zarif, İsrailli yetkililerin “İran’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasına izin vermeyeceklerini” belirten ifadeleri açıkça dile getirdiklerini kaydetti. Söz konusu eylemin de İran’ın ABD yaptırımlarını kaldırmaya yönelik sürdürdüğü müzakereleri hedef aldığını belirten Zarif “Siyonistler baskıcı yaptırımları kaldırma yolundaki başarının intikamını İran halkından almak istiyor. Ancak, izin vermeyeceğiz ve bu eylemin intikamını siyonistlerden alacağız” dedi. Müzakere sürecini “hassas” olarak nitelendiren Zarif, bu süreçte ülkesinin nükleer tesislerinin ve nükleer bilimcilerinin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Zarif, İsrail’in cevabını “daha fazla nükleer ilerlemeyle” alacağını sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de çeşitli kaynakların olayın arkasında İsrail’in olduğunu doğruladığını kaydederek “İran’ın tavrı zamanı geldiğinde İsrail’den intikam almak olacak” ifadesini kullandı. Hatibzade, ülkesinin nükleer çalışmalarının azalmayacağını vurguladı.

ÖNCE, KAZA DENİLMİŞTİ

Natanz Nükleer Tesisinin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından akşam saatlerinde olayın “terör eylemi” olduğu açıklanmıştı. İran İstihbarat Bakanlığı dün, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ve gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu tesiste cumartesi günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.