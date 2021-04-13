Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yazın Hodgkin lenfoma denilen türde kan kanserine yakalanan 61 yaşındaki hastanın vücudu tümörlerle kaplıydı. İngiltere Hematoloji Dergisi’nde yayımlanan ve ismi açıklanmayan hasta, teşhisten birkaç gün sonra Covid-19’a yakalandı. Zatürre geçiren, akciğerleri iltihaplanan hasta, solunum cihazına bağlandı ve 11 gün yoğun bakımda kaldı. Hasta, Covid’i atlattıktan sonra yeniden taramadan geçti ve doktorlar, kanserli tümörlerin hemen hemen tamamen ortadan kalktığını hayretler içinde müşahede etti. Hastaya henüz kemoterapi de başlamamıştı Tümörlerin nasıl küçüldüğünün sırrı henüz çözülebilmiş değil. Doktorlar, hastanın bağışıklık sisteminin sadece hastalıkla mücadele etmediği, habis hücrelere de saldırdığı kanaatinde. Truro’daki Kraliyet Cornwall Hastanesi’nde Dr. Sarah Challoner, “Covid-19'un bir anti-tümör bağışıklık tepkisini tetiklediğini düşünüyoruz” dedi. Challoner’e göre, koronavirüsü defetmek isteyen bağışıklık sistemi büyük miktarda T-hücreleri üretti, bunlar da “yabancı” addederek kanserli hücrelere saldırdı.

Bu, Covid sonrası kanserli tümörlerde iyileşme görülen tek vaka değil. Acta Biomedica dergisinde yayımlanan makalede de İtalya’da kan kanserinin başka bir türünde 20 yaşındaki bir hastanın, kemoterapi ve radyoterapiye cevap vermezken, Covid’e yakalanması sonrasında kanserden tamamen kurtulduğu ifade edilmişti. Doktorlar, hastanın iyileşmesinde Covid-19 enfeksiyonunun önemli rol oynadığına hükmetmişti. Başka bir vakada da hasta Covid sonrası cilt kanserinden kurtulmuştu. Uzmanlar, buna benzer münferit birkaç vaka olduğunu ama genelleme yapmak için daha uzun araştırmalar yapılması gerektiğini ifade ettiler. İyileşme sonrasında kanserin nüksedip etmeyeceği de belli değil.