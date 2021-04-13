Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de tamamen masum olduğu halde, çocuklarının gözleri önünde tekme atarak siyahi bir adamın bacağını kıran polis memuru, 2 sene 3 ay hapse mahkum edildi. Southwark Mahkemesi kayıtlarına göre olay şöyle gelişti: Polis memuru Charlie Harrison, bölgede işlenen çeşitli suçlardan dolayı şüphelileri arıyordu. Oğullarıyla birlikte 2018 yılbaşında Londra’nın doğusundaki Forest Gate’de mezarlık ziyaretine giden siyahi Carl Abrahams’ı (40) gördü ve üzerlerini aramak istedi. Tartışma üzerine de tekme atarak adamın bacağını kırdı. Hakim Gregory Perrins, “Olay tamamen ırkçı motiflerle işlendi. Eminim, eğer adam beyaz olsaydı polis memuru müdahale etmeden geçecekti” dedi. Yılbaşını hastanede geçirmek zorunda kalan ve yürümek için 3 ay boyunca koltuk değnekleri kullanan Abrahams, üç sene geçmesine rağmen spor yapamıyor, düzenli olarak fizyoterapiste gitmek zorunda kalıyor. Harrison’un sadece Abrahams’ın hayatını mahvetmekle kalmadığını, polisin itibarına da zarar verdiğini kaydeden hakim Perrins, “İki oğlu da polis görünce korkuyor. Kendilerinin renklerinden dolayı hedef alınacaklarını düşünüyorlar” diye konuştu.