Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 6 kişide görülen kan pıhtılaşması nedeniyle Johnson & Johnson Covid-19 aşısının ABD’de durdurulmasını tavsiye etti.