ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 6 kişide görülen kan pıhtılaşması nedeniyle Johnson & Johnson Covid-19 aşısının ABD’de durdurulmasını tavsiye etti.
Johnson & Johnson Covid-19 aşısının ABD’de durdurulması tavsiyesi
13.04.2021 - 14:36 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 6 kişide görülen kan pıhtılaşması nedeniyle Johnson & Johnson Covid-19 aşısının ABD’de durdurulmasını tavsiye etti.
Etiketler : ABD,
782329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782329.aspx
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