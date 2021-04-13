Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin başkenti Londra’nın göbeğinde güpegündüz adam kaçırma olayı yaşandı. Bir görgü şahidi tarafından videoya alınan olayda üç kişi, bir adamı yerlerde sürükledi, daha sonra döverek yaka paça bir minibüsün içine atıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Minibüs gelmeden önce kurbanla konuşan bir kişi de otomobille aracın peşinden gitti. İhbar üzerine İngiliz polisi olay yerinde arama çalışmaları başlattı. Minibüs, Chigwell bölgesinde görülüp durduruldu. 30 yaşlarındaki kurban kurtarılırken araçta 20 yaşlarındaki iki kişi tutuklandı. Minibüsteki üçüncü şüpheliyle otomobilin sürücüsü için ise arama çalışmaları devam ediyor. Hastaneye kaldırılan kurbanda önemli bir yaralanma olmadığı açıklandı. Dedektif Sajid Asghar, “Güpegündüz, milletin gözü önünde yapılan küstah bir eylemdi. Neyse ki memurlar, çabucak karşılık verdi ve kaçırılan kişiyi kurtardı” dedi.