Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanısıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir” denildi.