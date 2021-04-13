Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 304 bin 990 testte 13 bin 447 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 793 bin 33'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 519 bin 220'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 526'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 476 artışla 115 bin 88'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 160 artışla 3 milyon 158 bin 725'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 13 milyon 377 bin 145'i buldu. Aşılananların 4 milyon 18 bin 236'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.