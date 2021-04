Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 472 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 375 bin 814'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 123'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, 32 milyon 250 bin 481 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 7 milyon 857 bin 396 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

45 yaş ve üstündeki kişiler aşılanmaya başlandı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de 45 yaş ve üstü kişilerin artık Covid-19 aşısı yaptırmaya davet edildiğini açıkladı. Hancock, İngiltere'nin aşılama programı ile Temmuz ayı sonuna kadar 18 yaş ve üstü herkese aşı sunma hedefine doğru ilerlediğini belirtti.

Üniversiteler 17 Mayıs'tan sonra açılacak

İngiltere hükümeti, İngiltere'deki tüm üniversite öğrencilerin "17 Mayıs'tan sonra" eğitime geri dönebileceğini duyurdu. Noel bayramından bu yana çevrimiçi olarak uzaktan verilen dersleri alan yaklaşık 1 milyon öğrenci, bu tarihten itibaren üniversite kampüslerine geri dönebilecek. İngiltere'de yılın başından bu yana, yalnızca uygulamalı eğitim almak zorunda olan öğrencilerin yüz yüze öğretim yapmalarına izin verilmişti.