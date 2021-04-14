Eşyalar öylesine istiflenmiş ki Ford F-150 pikap altlarında neredeyse hiç görünmüyor. Sandalyeler, şilteler, masalar ve şifonyerler dahil olmak üzere eşyalar düz yatağın üstüne ve çatının üzerindeki geçici bir platformun üzerine yerleştirilmiş. Kamyonet, işlek bir caddede yavaşça hareket ederken, halatlarla bağlanan mobilyaların sallandığı görülüyor. Video büyük ilgi görürken bazı kullanıcılar “Tetris gibi yerleştirmiş” bazıları da “Sanat eseri yapmış” ifadeleriyle işi şakaya vurdu.
Trafikte şok görüntü: Koca evi pikapla taşıdı
14.04.2021 - 12:28 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya platformu TikTok’ta, Meksika’da çekilmiş şok bir görüntü yayımlandı. Bir kullanıcı tarafından yayımlanan videoda, koca evin yüklendiği bir pikap, trafikte diğer araçların arasında seyrediyor.
Etiketler : trafik,pikap,ev,
782575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782575.aspx
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