Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşyalar öylesine istiflenmiş ki Ford F-150 pikap altlarında neredeyse hiç görünmüyor. Sandalyeler, şilteler, masalar ve şifonyerler dahil olmak üzere eşyalar düz yatağın üstüne ve çatının üzerindeki geçici bir platformun üzerine yerleştirilmiş. Kamyonet, işlek bir caddede yavaşça hareket ederken, halatlarla bağlanan mobilyaların sallandığı görülüyor. Video büyük ilgi görürken bazı kullanıcılar “Tetris gibi yerleştirmiş” bazıları da “Sanat eseri yapmış” ifadeleriyle işi şakaya vurdu.