Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 ile mücadele kapsamında virüsün ilk dalgasında karantina tedbirleri uygulamayan, daha sonra da sıkı olmayan tedbirler uygulayan İsveç, geçen hafta Avrupa'da kişi başına en yüksek Covid-19 enfeksiyonuna sahip ülke oldu.

İsveç, geçtiğimiz hafta milyon kişi başına 625 yeni enfeksiyon kaydederken komşuları Finlandiya, Norveç ve Danimarka’dan 5 ila 10 kat daha fazla vaka kaydetmiş oldu. Finlandiya 65, Norveç 132, Danimarka ise geçtiğimiz hafta milyon kişide 111 vaka bildirdi.

Ülkedeki hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşanırken, 2020 yılının bahar aylarındaki pandeminin ilk dalgasından bu yana yoğun bakımların en yoğun dönemini yaşadığı belirtildi.

AŞILAMA YAVAŞ İLERLİYOR

Daily Mail’ın haberine göre Avrupa genelindeki en yavaş aşı kampanyasını yürüten İsveç’te halihazırda nüfusun yüzde 13’ünün en az bir doz aşı olduğu belirtilirken bu oranın Birleşik Krallık’ta neredeyse yüzde 50’ye ulaştığı, AB bloğu ortalamasının ise yüzde 16 olduğunun altı çizildi.

İsveç, komşu Avrupa ülkelerinin uyguladığı karantina önlemlerini vatandaşlarına uygulamayarak manşetlere çıkmıştı. Pandeminin ilk dalgasında sıkı karantina önlemleri almayan ülkede, ikinci dalga sonrasında karantina önlemleri artırılmıştı.



YOĞUN BAKIMLAR YAKLAŞIK SON BİR YILIN ZİRVESİNDE

İsveç yoğun bakım verilerine göre Pazartesi günü itibarıyla ülkede 392 kişi corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görürken The Guardian'ın haberine göre, Ocak ayında yaşanan ikinci dalga zirvesinde kaydedilen 389 kişi geçildi.

Ülkede yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısı en fazla geçtiğimiz yıl ilkbaharda görülen 588 hasta olarak kayıtlara geçmişti.

BAŞBAKAN: PEK ÇOK KİŞİ GÖNÜLLÜ KISITLAMA UYGULUYOR

Başbakan Stefan Lofven, ülkenin halk sağlığı dairesinin tavsiyesi üzerine bazı karantina tedbirlerinin hafifletilmesini en erken 3 Mayıs'a kadar erteledi.

Lofven, daha katı kısıtlamalara henüz gerek olmadığı konusunda ısrar ederek, ülkedeki pek çok kişinin gönüllü olarak hükümet tarafından empoze edilenlerden daha sıkı kısıtlamalar uyguladıklarına dikkat çekti.

OKULLAR VE DÜKKANLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE AÇIK

İsveç'te Covid-19 sırasında okullar ve dükkanlar büyük ölçüde açık kalırken, önlem olarak müşteri sayısına sınır getirildi. Kafeler ve restoranlar, alkol satışına sınır getirerek çalışma saatlerini kısıtlayarak faaliyetlerini sürdürüyor.

HÜKÜMET ÖZEL HAYATI ETKİLEMEK VE ÜLKEYİ DURMA NOKTASINA GETİRMEK İSTEMİYOR

Sağlık Bakanı Lena Hallengren, geçen hafta hükümetin gerekli gördüğü önlemleri uygulamaya koyduğunu söylerken hükümetin, insanların özel hayatlarını aşırı derecede etkilemek veya ülkeyi durma noktasına getirmek istemediğini de sözlerine ekledi.

İsveç, pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık 857 bin enfeksiyon bildirirken Covid-19 kaynaklı 13 bin 621 can kaybı açıkladı.