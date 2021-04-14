Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak aşılar bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak." ifadelerine yer verildi.