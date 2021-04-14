Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kutup ayılarını nesilleri tükenme tehlikesine açık hayvanlar olarak sınıflandırıyor. Tehdidin asıl sebebi de iklim değişikliği. Buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesiyle yeterli miktarda fok avlayamayan kutup ayıları, yiyecek bulmak için iç kesimlere doğru ilerliyor. Boz ayılar da yine buzulların erimesiyle Alaska’nın kuzey kesimlerine gidiyor ve bu iki tür, ortak bir hayat alanında buluşuyor. Bu iki türün birleşmesiyle de ortaya “kutup boz ayıları” diyebileceğimiz melez bir tür çıkıyor. Paleontolog Larisa DeSantis, “Kutup ayıları için durum pek de iç açıcı değil. Onlar kutuplardaki ısınmaya adapte olamadı” dedi. DeSantis, yeni ayı türünün iklim değişikliğine daha dayanıklı olduğunu ve ılık havalara daha uyumlu olduğunu söyledi. Melez ayılar ilk olarak 2006 senesinde görüldü ama giderek sayıları artıyor.