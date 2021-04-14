Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Dünyada genel uygulama, koronavirüse karşı vurulan her iki dozun aynı aşıdan olması. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ise iki dozun farklı aşılardan yapılmasının etkinliği artırıp artırmayacağını araştırıyor.AstraZeneca ve Pfizer aşılarının karıştırılmasıyla başlatılan araştırmaya Moderna ve Novavax aşıları da ilave edildi. Uzmanlar, iki dozun farklı aşılardan yapılmasının herhangi bir güvenlik endişesi teşkil etmeyeceği görüşünde. Aksine, bunun virüsün yol açtığı enfeksiyonu önlemede daha da etkili olması bekleniyor. AstraZeneca aşılarının kan pıhtılaşması sonucu ölümlere yol açması üzerine Fransa ikinci dozun başka aşıdan yapılmasına karar vermişti. Almanya da aynı gerekçeyle 60 yaş altına ikinci dozu AstraZeneca dışındaki aşılardan yapıyor. AstraZeneca aşılarının 30 yaş altındakilere yapılmasını yasaklayan İngiltere, ilk dozu yaptıran gençlerin, ciddi bir komplikasyon görülmemesi halinde ikinci dozda da aynı aşıyı tercih etmesini tavsiye ediyor. Oxford Üniversitesi’ndeki araştırma, karma doz konusunda dünyada ilk. Nihai sonuçların ancak temmuz ayında alınabileceği kaydediliyor.