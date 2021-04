Türkiye Gazetesi

BSM Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gemi sahiplerinden Süveyş Kanalı İdaresi'nin gemiyi alıkoyma kararına ilişkin bilgi aldıklarını, Süveyş Kanalı İdaresi ile gemi sahipleri arasında bir anlaşmaya varılıncaya kadar geminin Büyük Acı Göl bölgesinde tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, krizi mümkün olan en kısa sürede çözmek için tam bir iş birliği içerisinde olmalarına rağmen Süveyş Kanalı İdaresi ve Mısırlı yetkililerin gemiyi alıkoyma kararı almasının büyük bir hayal kırıklığı yaşattığı ifade edildi.

Geminin denetimlerinin yapıldığı ve Rotterdam yolculuğuna hazır olduğu kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının sağlıklarının iyi ve morallerinin yüksek olduğu, görevlerini en yüksek standartlarda yerine getirdikleri aktarıldı.

Geminin sigorta şirketi UK Club dün Mısır'ın gemi sahibi Shoei Kisen Kaisha isimli şirketten 916 milyon dolar tazminat talep ettiğini açıklamıştı.

- Ne olmuştu?

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır’ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.