Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıkladı.

Ekim 2001'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, ABD'nin Afganistan'daki terör hedeflerini bombalamaya başladığını duyurduğunu anımsatan Biden, 11 Eylül 2001'de terör saldırılarının ardından ABD'nin böyle bir karar aldığını vurguladı.

Biden, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarını hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizdi.

Afganistan'ın bir daha ABD'ye yönelik terör saldırılarının bir üssü olmaması için çalıştıklarını kaydeden Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurguladı.

Biden, "Şu an Afganistan'da Amerikan askerlerinin varlığı döneminde başkanlık yapan 4'üncü kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu sorumluluğu 5'inci bir başkana daha aktarmayacağım." ifadelerini kullandı.

- "Çıkarken acele etmeyeceğiz"

Başkan Biden, müttefik ve ortak ülkeler, askeri ve istihbarat uzmanları, diplomatlar, Kongre ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuyu istişare ettiğini belirterek, "Amerika'nın en uzun savaşını bitirme zamanı geldi. Amerikan askerlerinin eve dönme zamanı geldi." dedi.

Donald Trump yönetiminin Afganistan'da kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin çekilmesi için 1 Mayıs'ı son tarih olarak belirlediğini belirten Biden, "1 Mayıs'ta son askerlerimizi çekmeye başlayacağız. Ancak, buradan çıkarken acele etmeyeceğiz. Bunu sorumlu, temkinli ve güvenli bir biçimde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır ABD'nin yanında olan müttefik ve ortaklarına teşekkür ederek, "11 Eylül'deki hain saldırının 20'nci yıl dönümünden önce, ABD askerleri NATO müttefiklerimizin askerleri ve operasyonel ortaklarımızla birlikte Afganistan'dan çıkmış olacak." ifadesini kullandı.

Afganistan ile Taliban arasında yapılan barış görüşmelerini de desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Biden, “Biz Afgan kadın ve kız çocukların haklarını savunmaya devam ederken, önemli insani ve kalkınma desteği de sağlayacağız. Ayrıca bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle de Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye’den Afganistan’ı desteklemek için daha çok şey yapmalarını isteyeceğiz.” dedi.