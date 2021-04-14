Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 43 bin 505 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 149 bin 834’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 297 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 777’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 902’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 868 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 15 milyon 749 bin 300 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 11 milyon 631 bin 742’sine tek doz, 4 milyon 117 bin 558’ine ise iki doz aşı yapıldı.